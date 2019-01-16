С крыши дома в центре Самары сошла лавина

Настоящая лавина сошла в центре Самары во время уборки коммунальщиками снега с крыш домов. Инцидент попал в объектив камеры регистратора проезжавшего мимо автомобиля.

"Это случилось во вторник, 15 января, примерно в 19:00. Выглядело как настоящая катастрофа! А оказалось, что так некоторые коммунальные службы чистят кровлю", — пояснил автор видео.

На кадрах видно, что сброшенный с крыши дома на улице Куйбышева снег накрыл не только припаркованные автомобили, но и остановку, и проезжую часть. По счастью, ДТП удалось избежать.