Сергей Дорогов признался, что всем обязан жене Федора Добронравова

В "Судьбе человека" актер Сергей Дорогов, который стал известен благодаря программам "Дорогая передача" и "6 кадров", признается, что самым главным в своей жизни обязан чужой жене.

Актер говорит об Ирине - супруге Федора Добронравова, с которым они дружат уже 35 лет. Именно благодаря ей друзья, учившиеся вместе в Воронежском институте искусств, попали в "Сатирикон".

Случилось это после того, как Ирина пригрозила Добронравову: "Не покажешься Райкину – я с тобой разведусь!"

В этом же театре, с которого началась большая профессиональная жизнь, Дорогов встретил и свою будущую супругу Татьяну: в "Сатириконе" она работала художником-гримером. Правда, официально они узаконили отношения ради своих пожилых родителей только через 8 лет совместной жизни.

У Татьяны к моменту знакомства с Сергеем уже была семилетняя дочь Аня от предыдущего брака, однако в их союзе общих детей нет.

Супруги очень жалеют об этом, но в "страшное время" — 1990-е, когда был подходящий возраст для рождения ребенка, они на это не решились. "А потом бог не дал нам детей", – сокрушается Дорогов.

Как он пробивался в актеры? Где и с кем родилась идея создания программы "6 кадров"? Как удалось не застрять исключительно в юмористическом амплуа? Что запомнилось со съемок фильма "Сочинение ко Дню Победы", где Сергей играл с легендарными Вячеславом Тихоновым и Михаилом Ульяновым, и почему Дорогова и Добронравова не сразу взяли в "Сатирикон"?

Об этом актер рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".