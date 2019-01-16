Прыжок с эвакуатора не помог: на машину выписали штраф в 60 тысяч рублей, а придется выложить еще два миллиона

Таксомоторная компания, на которую зарегистрирован сбежавший с эвакуатора автомобиль, заплатит 60 тысяч рублей. Это штраф за отсутствие путевого листа. А сам водитель может на полтора года остаться без прав.

Нарушителя остановили рядом с аэропортом Внуково в воскресенье, 13 января. Такси уже погрузили на эвакуатор, когда владелец решил пойти на радикальный шаг — угнал автомобиль прямо с платформы.



По этому делу МАДИ теперь проводит собственную проверку. В частности, выяснилось, что фирма, за которой числится машина, накопила серьезные долги по дорожным штрафам — почти на два миллиона рублей.

"Это говорит о том, что действительно компания неоднократно допускала нарушения в сфере перевозок пассажиров или багажа. Мы опять же возвращаемся к тому, что компания не обеспечивала безопасность граждан, которых они перевозили, и, соответственно, не обеспечивала безопасность иных участников дорожного движения", — заявил начальник управления административной практики Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Владимир Ахмадеев.

После этого случая власти Москвы внесли в Госдуму предложение разрешить инспекторам МАДИ самостоятельно проверять документы таксистов — сейчас это право есть только у сотрудников ГИБДД. Цель — усилить контроль за полулегальными таксомоторными компаниями.