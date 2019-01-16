В испанской Малаге третий день пытаются достать из колодца 2-летнего мальчика

В испанской провинции Малага спасатели третий день пытаются достать на поверхность двухлетнего мальчика, упавшего в глубокий колодец.

Узнать о местонахождении ребенка удалось лишь, когда прохожие обнаружили рядом пакет со сладостями и пластиковый стакан. Как сообщает "Россия 24", диаметр колодца всего 25 сантиметров, поэтому спасатели не могут проникнуть в него. Глубина тоннеля превышает 100 метров. Опустить туда камеру, чтобы узнать точно расположение малыша, пока не удалось.

Сейчас специалисты приступили к созданию бокового горизонтального тоннеля. Его протяженность составит 80 метров.