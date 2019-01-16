В Бундестаге впервые будет работать "зеленый" трансгендер с женской сущностью

В Германии впервые в истории в парламенте будет работать трансгендер. Маркус Гансерер стал депутатом баварского ландтага от партии "Зеленых" еще в 2013 году, будучи мужчиной.

Однако несколько недель назад, после начала своего второго срока, Гансерер внезапно заявил, что в нем живёт женская сущность, передает "Россия 24".

Теперь уже не Маркус, а Тесса Гансерер призывает немецкое правительство на законодательном уровне упростить процедуру смены пола (сейчас в ФРГ для этого необходимо согласие двух врачей).

В декабре 2018-го Бундестаг одобрил законопроект, разрешающий указывать третий пол в книгах записи актов гражданского состояния.

Ранее сообщалось, что в Германии трансгендер впервые стал командиром батальона.