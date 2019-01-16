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16 января 201915:37

"60 минут": ВСУ решили затопить Донбасс

Военнослужащие украинской армии заминировали шлюзы водохранилища в Донбассе, что представляет большую угрозу жизни всей республики. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Шлюзы на Мироновском водохранилище предназначены для сброса воды. В случае их подрыва уровень воды в реке Лугань возрастет в разы и вызовет наводнение в населенных пунктах, расположенных ниже по течению – Калиново, Ирмино, Первомайск, а также затронет Луганск. Учитывая минусовую температуру, это повлечет за собой большое количество жертв среди мирного населения, экологическую и гуманитарную катастрофу практически на всей территории республики", — пояснил Марочко.

Он также отметил, что военнослужащие ВСУ цинично не отрицают факта закладки ими взрывчатки. "Минирование гражданского объекта в очередной раз подтверждает, что вооруженные силы Украины пренебрегают нормами международного гуманитарного права и используют запрещенные методы войны", — подчеркнул Марочко.

Представитель ЛНР сообщил, что сам факт минирования обнаружили представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и указали его в своем отчете. Он поблагодарил миссию за своевременную информацию, возможно, предотвратившую теракт со стороны Украины, а также выразил надежду, что в ближайшее время миссия ОБСЕ проконтролирует разминирование шлюзов, поскольку водохранилище находится на подконтрольной ВСУ территории.

"Я думаю, что в дальнейшем миссия ОБСЕ будет контролировать данный вопрос. Мы очень надеемся, что шлюзы все-таки разминируют, и они в дальнейшем будут мониторить данную ситуацию", — заключил Марочко.

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