Международная федерация объявила о дисквалификации Зубкова и еще трех бобслеистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на своем официальном сайте объявила о дисквалификации президента Федерации бобслея России Александра Зубкова и еще трех россиян за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Под дисквалификацию также попали Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Срок отстранения завершившего карьеру Зубкова продлится до 18 декабря 2020 года. Трое других бобслеистов дисквалифицированы до 12 декабря 2020. Как сообщает ТАСС, у всех бобслеистов при этом аннулируются все результаты, начиная с февраля 2014 года. Дела еще двух российских бобслеистов — Максима Белугина и Алексея Воеводы — продолжают рассматриваться.

В заявлении отмечается, что данные дисквалификации включают в себя отстранение не только от спортивной, но и от административной деятельности в национальных федерациях, связанной с бобслеем.