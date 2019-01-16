Путин: несмотря на то, что жить там можно, дом в Магнитогорске надо расселить

Дом в Магнитогорске, в котором произошел взрыв, необходимо расселить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Первое в этом году совещание с членами кабинета министров Путин начал с обсуждения последствий трагедий при взрывах газа в Магнитогорске и Шахтах. Доклады по этим вопросам сделали глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Путин рассказал, что к нему обратились жильцы этого дома с просьбой о расселении. Он подчеркнул, что нужно пойти людям навстречу, и дал соответствующее поручение губернатору Челябинской области.

"Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", — сказал глава государства.

Также Путин поручил довести до конца работу по оказанию помощи пострадавшим и тем, кто лишился жилья в результате взрыва газа в городе Шахты. Президент сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Ростовской области Василием Голубевым, который держит ситуацию на контроле, и попросил правительство при необходимости оказать содействие.

31 декабря произошел взрыв бытового газа в Магнитогорске, жертвами которого стали 39 человек. 14 декабря взорвался газ в доме в Шахтах. Погибли пять человек.