В Кот-д'Ивуаре умер капитан российского теплохода

Капитан российского сухогруза "Виктор Ткачев" скончался в Кот-д'Ивуаре. Посольство РФ в африканской республике сейчас выясняет обстоятельства гибели моряка, а также решает вопрос о возвращении его тела на родину, сообщает агентство "Интерфакс".

На данный момент известно, что несколько дней назад капитан почувствовал себя плохо. Мужчину попытались срочно доставить в больницу Абиджана, крупнейшего города Кот-д'Ивуара. Однако в пути он скончался.

Сухогруз "Виктор Ткачев" принадлежит компании "Мурманское морское пароходство". Его построили в 1981 году в ГДР. Судно способно перевозить как руду и зерно, так и контейнеры.