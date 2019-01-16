Надаль без проблем вышел в третий круг Australian Open

В австралийском Мельбурна стартовал второй раунд первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Испанский теннисист Рафаэль Надаль смог пробиться в третий круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.

В матче второго раунда Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл австралийца Мэттью Эбдена. Встреча продолжалась чуть менее двух часов и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2​​​ в пользу Надаля, который в третьем круге встретится с 27-й ракеткой турнира австралийцем Алексом де Минауром.

Также в следующий раунд пробились испанец Роберто Баутиста-Агут (22-й номер посева), болгарин Григор Димитров (20) и француз Гаэль Монфис (30).