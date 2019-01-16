Сестра обвинила Добрынина, что он выгнал 93-летнюю больную мать из дома ради невесты

В "Прямой эфир" обратилась сестра певца Александра Добрынина, которого 30 лет назад прославила песня "Розовые розы Светке Соколовой". Лариса Стратейчук обвинила брата в том, что он перестал заботиться о больной 93-летней матери.

Она, говорит сестра, стала ему в тягость. Пожилую женщину, по ее словам, Александр оставил в больнице. Когда посторонние люди разыскали Ларису и рассказали ей об этом, она приехала из Набережных Челнов и увидела мать в плохом состоянии. У старой женщины не было сменного белья, в больнице ее никто не навещал.

Дочь забрала мать к себе, в Набережные Челны, и сейчас они пытаются выжить на свои небольшие пенсии вдвоем в однокомнатной квартире.

Александр Добрынин же, по словам Ларисы, даже не звонит матери и не отвечает на звонки, так что ей приходится лукавить – говорить, что Александр на гастролях.

Александр же уверяет: он все последние 29 лет ухаживал за мамой, которой иногда трижды в сутки приходилось вызывать скорую. Певец уверяет: в больнице он мать навещал и уже собирался перевести ее в хорошее медучреждение, но тут приехала Лариса и увезла маму к себе.

Певец также оправдывается тем, что сейчас в его квартире идет грандиозный ремонт: он вскоре собирается жениться. Кроме того, по признанию Добрынина, он не может "одной ногой петь, а другой – вызывать скорую и ухаживать за мамой", и если она вернется, то плохо будет всем.

Музыканты, знающие Добрынина лично, не верят в то, что он бросил мать на произвол судьбы и характеризуют его как заботливого сына.

Кто в этой ситуации говорит правду? С кем будет лучше пожилой больной женщине? И действительно ли Добрынин ради невесты выселил мать из квартиры?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".