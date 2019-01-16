Дерзким грабителем из Якутска оказался уволенный преподаватель вуза

В Якутске задержали дерзкого налетчика, со стрельбой ограбившего местный алкомаркет. Подозреваемым, как уточняет телеграм-канал "Пресс-хата", оказался недавно уволенный университетский преподаватель, планировавший перебраться на работу в Новосибирск. Допрос сознавшегося в содеянном злоумышленника сняли на видео.

Порог магазина на улице Дежнева налетчик с обрезом в руках переступил вечером 10 января. Разбив одним выстрелом два десятка бутылок со спиртными напитками, он потребовал деньги из кассы и, получив свою добычу — 47 тысяч рублей, немедленно скрылся.

Задержали грабителя 15 января, самодельный обрез и часть денег нашли в его квартире. Как выяснилось, 37-летний уроженец Оймяконского района до последнего времени преподавал в одном из якутских вузов, но лишился места и решил попытать счастья на кафедре в Новосибирске. Денег на билет у него не было, но зато они нашлись в алкомаркете.

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