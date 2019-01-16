Греф назвал средство от коррупции в России

Главный апологет цифровизации в России — глава Сбербанка озвучил единственный, на его взгляд, рецепт от коррупции в стране.

Выступая на Гайдаровском форуме, Герман Греф обрисовал схему, которая исключит возможность для чиновников принимать непрозрачные решения.

Он считает, что любое действие государственного служащего должно осуществляться исключительно в электронном виде. База данных таких решений должна, в свою очередь, быть доступна для анализа заинтересованных лиц.

“Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление”, — цитирует ТАСС Германа Грефа.

Стоит добавить, что в том же выступлении глава Сбербанка пояснил, что не все эксперты одинаково полезны. Он раскритиковал те экспертные советы, которые создаются при госучреждениях. Они, якобы, наоборот тормозят экономическое развитие, так как являются закрытыми организациями, их работу невозможно контролировать в электронном пространстве, а основной их задачей является “выстраивание барьеров”.

Не только эксперты, но и сами министерства, как считает Греф, вмешиваются не в своё дело и пытаются заниматься теми цифровыми проектами, которые им не свойственны.

Различные министерства, прикрываясь государственными интересами, готовы бороться за государственные деньги, чтобы выстраивать системы, функционирующие в их интересах.

По мнению Германа Грефа деньги должны доставаться таким игрокам рынка, как сам Сбербанк.

На защиту интересов крупного бизнеса должно встать правительство России. И тут вновь возникает некоторое противоречие, так как главы министерств, которые не жалуют глава Сбербанка, являются также и членами правительства.

“Мощный антилоббистский ресурс должен быть сконцентрирован в правительстве, которое должно не бороться с крупными игроками, такими, как мы”,— убеждён Греф.

Стоит напомнить, что одним из 12 нацпроектов, которые предполагается развивать в России, является как раз “Цифровая экономика”. На разные направления программы по разным же оценкам может быть потрачено 3,5 триллиона рублей в ближайшие 5 лет.

Большая часть средств будет выделяться на те же направления, которые считают для себя приоритетными и в руководстве Сбербанка.