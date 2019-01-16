Уходя, гасите свет! Чубайс обвинил россиян в энергорасточительности

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, с 2014 года роста энергоэффективности в стране нет.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, в то время как мир наращивает энергоэффективность, Россия продолжает "оставаться в том же месте".

Чубайс предложил два варианта решения, которые по его словам одинаково болезненны.

Первый – решение вопроса цен на электроэнергию в РФ, которые вдвое ниже, чем в других странах. Глава "Роснано" подчеркнул, что повышать цены сходу, с плеча – неправильно, поскольку "Россия – страна бедная". При этом он полагает, что нужно создать ситуацию, при которой малоимущие россияне платили бы за электроэнергию столько же, сколько сегодня, а богатые – больше.

Второй – путь запретов, "в соответствии с лучшими мировыми практиками", сообщил Чубайс.