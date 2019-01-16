В Крыму раскрыт агент СБУ Рыжий

ФСБ России арестовала в Крыму украинского шпиона. Леонид Каплун работал на пассажирском маршруте из Киева в Севастополь. Как стало известно силовикам, его завербовали на пункте пограничного контроля "Каланчак", даже дали псевдоним — "Рыжий", сообщает агентство ТАСС.

Шпиону поручили следить за перемещением подразделений вооруженных сил России и за пограничниками, которые находятся на пункте пропуска "Армянск".

На данный момент Каплун выслан из России. Ему запретили пересекать границу РФ в течение 20 лет.