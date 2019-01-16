Шарапова: 600-я победа в карьере подтверждает, что я только старею

Российская теннисистка Мария Шарапова, одержавшая 600-ю победу в профессиональной карьере, заявила, что такое количество проведенных матчей подтверждает, что она только стареет.

Ранее Шарапова победила шведку Ребекку Петерсон и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии​​​. Для россиянки эта победа стала 600-й.

"Так много тенниса, и это лишь подтверждает, что я только старею, – сказала Шарапова, которую цитирует РИА Новости. — Я начала играть в теннис, когда мне было четыре года, и я все еще чувствую, что так много могу дать спорту, который многое дал мне".

Отметим, что в следующем круге Шарапова встретится третьей ракеткой мира и действующей обладательницей титула датчанкой Каролиной Возняцки. "Третий раунд будет тяжелым для меня, — заявил Шарапова. — Будет непросто, но я бросила вызов, так что я готова пойти и принять его".