Расселить 632 квартиры разрушенного дома в Магнитогорске поможет ММК

Магнитогорский металлургический комбинат поддержал решение Владимира Путина расселить разрушенный взрывом дом. Предприятие готово взять на себя часть расходов, заявил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Он напомнил, что, как только стало известно о трагедии, комбинат направил свыше сотни своих сотрудников и спецтехнику на ликвидацию последствий трагедии. Плюс ММК уже выделил более 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим.



16 января Владимир Путин распорядился полностью расселить разрушенный дом, а не несколько подъездов, как планировалось ранее. Всего в здании 623 квартиры, в которых зарегистрированы 1330 человек. Поэтому на новое жилье выделят около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов, а также от предпринимателей, например, ММК.

Между тем на расселение дома в Магнитогорске потребуется около года, рассказал агентству ТАСС губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Седьмой и восьмой подъезды демонтируют до конца 2019 года, а специалисты проведут экспертизу всего здания. Она поможет понять, сколько есть времени на плановое переселение жильцов.

Трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря 2018 года. Взрыв прогремел рано утром, когда все еще спали. Его жертвами стали 39 человек.