На Мэй давят со всех сторон: вечером решится вопрос об отставке

Британский парламент продолжает гудеть — от премьер-министра Терезы Мэй требуют изменить соглашение о выходе из ЕС так, чтобы в первую очередь оно устроило представителей британской власти.

Как передает телеканал "Россия 24", давят на Мэй и с другой стороны — европейской. Еще накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и его коллеги подчеркнули, что на другие условия выхода Великобритании из Союза Брюссель не пойдет.



Да и сама Мэй, похоже, это понимает и продолжает настаивать на имеющемся соглашении, которое накануне большинством голосов парламент отверг.

Теперь вопрос стоит уже об уходе премьера со своего поста — голосование по доверию правительству Мэй начнется через несколько часов.

Как заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг brexit и поэтому возглавляемое ею правительство должно уйти в отставку.