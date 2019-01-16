США подтвердили гибель своих солдат в Манбидже

США подтвердили гибель четверых своих солдат в сирийском Манбидже. Еще трое военных ранены. Всего жертвами атаки террориста-смертника стали 15 человек, около 20 пострадали, сообщает телеканал "Россия 24".



Ответственность за атаку уже взяли на себя боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ. По данным местных СМИ, целью взрыва были именно американские военные, они патрулируют Манбидж, а также выполняют работу советников для курдских вооруженных формирований.

Сейчас американские силы в городе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Само место взрыва оцеплено, район патрулируют самолеты и вертолеты.

Как сообщает РИА Новости, по свидетельству очевидцев, взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Это также подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, президенту США Дональду Трампу доложено об атаке на американцев в Сирии, передает "Интерфакс". "Мы продолжим отслеживать текущую ситуацию в Сирии", — сказала Сандерс.