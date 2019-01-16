Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать. Процесс расторжения планируют запустить 2 февраля. В этот день истекает срок ультиматума, который госсекретарь Майк Помпео объявил Москве.

Пока Россия не доказала, что выполняет ДРСМД, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон. А встречу, которая прошла 15 января в Женеве, представительница Соединенных Штатов назвала разочаровывающей: переговоры не принесли прорыва, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, 15 января после переговоров в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к открытому диалогу со Штатами. Но только без ультиматумов и требований, а на основе равенства и взаимного уважения. Кроме того, Штаты должны и сами доказать, что соблюдают ДРСМД.

Все-таки их ракеты-мишени мало отличаются от запрещенных комплексов, уточнил Рябков, а универсальные пусковые установки Mk41, размещаемые в Европе, могут быть использованы как для запуска ракет-перехватчиков системы ПРО, так и для ударных крылатых ракет, которые также запрещены ДРСМД.

Договор о ракетах средней и меньше дальности запрещает разрабатывать, производить и хранить ударные ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Так как они могут нарушить базовый принцип взаимного ядерного сдерживания – гарантированный ответный удар.