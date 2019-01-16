Путин: главная задача кабмина - повышение уровня жизни россиян

Держать под контролем инфляцию и поквартально контролировать исполнение нацпроектов. Такие поручения Владимир Путин дал министрам на первом в наступившем году совещании с членами правительства. А началась встреча с обсуждения оперативных вопросов и, прежде всего, трагедий в Магнитогорске и Шахтах, где в жилых домах произошли взрывы газа.

Первое в этом году совещание с членами правительства президент проводит в Кремле. Оно посвящено приоритетным вопросам социально-экономического развития. Но сначала Путин еще раз возвращается к трагическим событиям, которые произошли в Магнитогорске и Шахтах.



Он обращается к министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву: — Всё работает? — Все работает, люди размещены".

"Всё нужно сделать, довести до конца там, проследить, чтобы люди получили все средства, которые причитаются по закону, поддержать. Я с губернатором разговаривал, с Голубевым. Он держит на контроле, там работает, на месте находится постоянно. Прошу тоже правительство иметь в виду и при необходимости оказать содействие", — отдал распоряжение президент.

До сих пор приходит в себя и Магнитогорск, где взрыв бытового газа ранее обрушил целый подъезд многоквартирного дома. Сейчас правительственная комиссия там занимается оказанием всесторонней, но самое главное — адресной помощи. Тем, кто действительно в ней нуждается.

Магнитогорцев поддерживает вся страна. Из резервного фонда правительства Челябинской области выделены 65 миллионов рублей — на выплату пострадавшим и членам семей погибших и еще 147 миллионов на жилье для тех, кто его лишился.

"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше миллиарда. Миллиард 300 по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье. Сделаем это из трех источников. Вас попрошу поддержать, попрошу федеральный бюджет и с Магниткой [Магнитогорский металлургический комбинат] поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи. И сделать это в самые короткие сроки", — подчеркнул глава государства.

"Построим новые здания в соответствии с той задачей, которую сейчас поставил президент, будем переселять. Вероятнее всего, для этого нам потребуется календарный год", — откликнулся Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Ну, а перед правительством поставлены стратегические задачи глобального характера — войти в пятерку стран с крупнейшими экономиками и создать экспортоориентированный высокопроизводительный сектор экономики.

"Это новые терминалы и взлетно-посадочные полосы в аэропортах Новосибирска, Перми, Челябинска, Хабаровска, Благовещенска, других регионов. Всего 27 регионов, где будут начаты строительства новых терминалов ", — рассказал Антон Силуанов, министр финансов РФ.

В социальной сфере основное внимание — на рост численности населения и рост продолжительности жизни.

"Мы проиндексировали пенсии нашим гражданам на 7,05%, как и обещали. Выше инфляции. Среднее увеличение в зависимости от стажа и заработка составило 1000 рублей", — доложила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики.

С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за прошлый год все федеральные ежемесячные денежные выплаты. Поддержку получат более 15 миллионов россиян.

"Я напомню простую истину. Главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан Российской Федерации. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры. Обращаю ваше внимание на инфляционные процессы в начале года. В известной степени это ожидаемые вещи, тем не менее, нужно эти проблемы держать под контролем и своевременно грамотно на них реагировать. Давайте мы с вами договоримся, что вместе будем самым тщательным образом контролировать все, что происходит в этих важнейших сферах. Результаты должны будут выражаться не в цифрах и в отчетах, а в реальных делах и в восприятии людей того, что сделано на самом деле", — рассказал президент РФ.

Путин предлагает подводить промежуточные итоги ежеквартально.