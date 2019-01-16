Над Терезой Мэй сгущаются тучи: сделка с ЕС о Brexit трещит по швам

Над Терезой Мэй стремительно сгущаются политические тучи. Через два часа парламент проголосует о вынесении вотума недоверия премьеру. Если Мэй уйдет в отставку, в стране будет назначен технический премьер-министр и начнутся консультации о проведении внеочередных парламентских выборов. Все это происходит в условиях, когда сделка с ЕС о Brexit трещит по швам, а британские политики все больше напоминают героев знаменитой басни Крылова про лебедя, щуку и рака.

Нет сделки, нет надежды, понимания и доверия тоже нет, полное унижение — таковы заголовки сегодняшних утренних газет. Таблоид The Sun, как всегда, пошел дальше всех — Терезу Мэй здесь представили в образе вымершей птицы ДоДо поясняя, что ее соглашение по Brexit такое же мертвое.



Вопреки этому злорадству Тереза Мэй всем своим видом давала понять, что силы у нее еще есть. Хотя уже через несколько часов парламент может проголосовать за ее отставку. В правительстве рассчитывают, что этого не произойдет. Якобы, есть договоренность депутатами правящей коалиции, в которую входят консерваторы и демократические юнионисты из Северной Ирландии. Но вчерашняя картина поражения все еще перед глазами.

Такого разгрома премьер-министра в Великобритании не видели 95 лет. Неудивительно, что последующее выступление Терезы Мэй несколько раз бесцеремонно прерывалось победившими ее депутатами.

"Нам стало ясно, что Палата Общин не поддерживает это соглашение. Но голосование ничего не говорит нам о том, что поддерживает Палата. Ничего о том, как здесь собираются исполнять решение британского народа и собираются ли вообще. Граждане Великобритании, живущие в Евросоюзе должны получить ответы на все свои вопросы как можно раньше", — сказала Мэй.

У стен британского парламента противники Brexit шумно отмечали полное фиаско Терезы Мэй. "Теперь всем понятно, что ее не поддерживают не только оппозиция: лейбористы и либеральные демократы, но и свои же консерваторы. Я думаю, что сейчас самое время остановить процесс Brexit и дать возможность людям самим все решить. Независимо от того, останется Тереза Мэй на своем посту или нет", — говорит протестующий.

Сторонники Brexit также недовольны результатами переговоров с ЕС и обвиняют правительство Терезы Мэй в предательстве. "Сегодня очень хороший день для страны, потому что нам такое соглашение не нужно. Я считаю, что Тереза Мэй должна уйти, она не может руководить кабинетом в такой ситуации".

Если Тереза Мэй на своем посту все-таки останется, то первым делом она отправится на экстренные переговоры в Брюссель. Один из вариантов заключается в том, что британское правительство, чтобы выиграть время, попросит Евросоюз на несколько месяцев отложить Brexit. В парламенте звучат призывы взять переговорный процесс под свой контроль, и это может спровоцировать досрочные всеобщие выборам, либо привести к повторному референдуму о Brexit. Наконец, если ни о чем не договорятся, то 29 марта придется выходить без соглашения вообще.

"Так называемый жесткий Brexit у многих вызывает панику: от общего падения экономики, до хаоса и многокилометровых пробок на таможенных терминалах. Непонятно, понадобится ли в итоге британцам шенгенские визы и по каким соглашениям будут работать внутри Евросоюза британские авиакомпании. Теоретически пострадать может даже английская премьер-лига, поскольку легионерам из Европы приедтся оформлять разрешение на работу в Великобритании и неизвестно, сколько времени это займет", — заявляет сопредседатель фракции ''Европа за свободу и демократию'' в европейском парламенте Найджел Фарадж.

Шотландия как всегда угрожает референдумом о своей независимости, при этом судьба границы Северной Ирландии по-прежнему нерешенный вопрос. А ведь именно из-за нее ломают сейчас копья правящие консерваторы, требуя от Терезы Мэй, чтобы она получила жесткие, прописанные в соглашении гарантии от Евросоюза, что последующего поглощения Европой этого региона не произойдет.

В Евросоюзе в целом не горят желанием начинать переговоры заново. Но Тереза Мэй обещает, что уже к следующему понедельнику она представит новые предложения парламенту. Откуда такой оптимизм — непонятно. Пока ее вариант признаков жизни, действительно, не подает.