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16 января 201920:46 Алексей Петров

Ракеты, Курилы и выборы в США. Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию

США должны ответственно относиться к проблемам мировой безопасности, а Японии следует признать итоги Второй мировой войны. Об этом сегодня говорил Сергей Лавров. Министр иностранных дел дал большую пресс-конференцию, ответив на самые острые вопросы о внешней политике России.


Журналистов — более пятисот. Вопросов — на два с половиной часа. Почти сразу речь заходит о выходе США из договора РСМД. Российские дипломаты в Женеве были готовы к диалогу, который в итоге забуксовал.

"Остались неуслышанными наши предложения в ответ на те действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений. Все это было отметено. И логика всех американских подходов, которые вчера прозвучали, заключалась только в одном: вы нарушаете Договор, а мы его не нарушаем. Поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны. Конечно, на такой позиции далеко не уедешь", — заявил Лавров.

Тема, на которой уверенно выезжает американская пресса, — мифические связи Трампа с Кремлем.

"Уже трудно комментировать то, что происходит в Соединенных Штатах вокруг обвинений президента Трампа в том, что он является российским агентом. Вот работает прокурор Мюллер. Работает уже скоро 2 года. Опросил десятки, если не сотни лиц. Никаких утечек, которые подтверждали бы обвинения в сговоре между президентом Трампом и Российской Федерацией, не предъявлено. Никаких фактов не предъявлено, конечно, и утечек нет. Что для американской политической системы весьма и весьма странно. Утечка обычно случается мгновенно. И, да, какие-то утечки были. И факты какие-то обсуждались, относительно вовлечения украинской стороны в выборной кампании в Соединенных Штатах, но никак не Российской Федерации", — говорит Лавров.

Когда в международных отношениях столько интерпретаций и домыслов, нелегко и запутаться. Примечательно, что журналистка немецкого телеканала ARD интересуется качеством диалога России и Белоруссии. Двусмысленные заявления белорусской стороны об угрозах не только с запада, привлекли внимание. Москва надеется на прагматизм соседей и призывает не искать геополику там, где речь идет об экономике.

А вот журналист из Японии, кажется, не просто задает вопрос, по сути приглашает министра к дискуссии.

"Вы предъявили нам предварительные условия, которые заключаются в том, что Япония, прежде всего, должна признать все результаты Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над спорными островами. Скажите, пожалуйста, вот это разве не ультиматум?" – спрашивает журналист агентства "Киодо" Сугидзаки Хирофуми.

"Признание итогов Второй мировой войны — это не ультиматум, это не предварительные условия, это неизбежный, неотъемлемый фактор современной международной системы. В законодательстве вашей страны закреплен термин "северные территории". Он внедрен в целый ряд законов, включая закон сентябре прошлого года, который увязывает реализацию совместной инициативы президента Путина и премьер-министра Абэ о совместной хозяйственной деятельности на островах, увязывает с необходимостью возврата "северных территорий". Об этом никто не договаривался. Это прямо противоречит вашим обязательствам по Уставу Организации Объединенных Наций. Поэтому это не предварительные требования, это просто стремление понять, почему Япония — единственная страна в мире, которая не может сказать: я признаю итоги Второй мировой войны в полном объеме", — ответил Лавров.

Лаврова спрашивают о судьбе Кирилла Вышинского, главного редактора агентства РИА Новости Украина. Москва делает все, чтобы журналист был освобожден, заверяет министр. Пресс-конференция главы российского МИД не просто подведение итогов. Это, в том числе, возможность донести позицию России до зарубежной аудитории. Учитывая, что трансляция на сайте МИД и в соцсетях сразу на нескольких иностранных языках. Зарубежный зритель может сравнить ответы Лаврова и тон комментариев в прессе.

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