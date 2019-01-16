Тереза Мэй сохранила доверие парламента

Британский парламент вечером в среду не смог вынести вотум недоверия правительству Терезы Мэй.

Против проголосовали 325 депутатов, поддержали — 306 членов парламента.



Сразу после голосования Мэй пообещала, что "воплотит в жизнь результаты референдума", чтобы Британия смогла покинуть ЕС в соответствии с волей народа. Встречи с оппозиционными партиями глава правительства начнет уже сегодня вечером.

Накануне британский премьер потерпела историческое поражение в палате общин при рассмотрение вопроса о сделке по выходу из Евросоюза. Правительственный законопроект отклонили более 400 членов парламента, в том числе однопартийцы Мэй.

Сразу после этого лидер британской оппозиции Джереми Корбин внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству консерваторов. Корбин считает, что правительство Мэй больше не контролирует ситуацию с Brexit.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Проект выхода (почти 600 страниц) в 2018 году Тереза Мэй согласовала с Брюсселем и своим правительством. Главной претензией к этому проекту оставался вопрос о границе между Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия, которое остается в ЕС.