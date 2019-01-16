Эксперты рассказали, что угрожает мировой экономике в 2019 году

Представители Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали главные опасности для мировой экономики в 2018 году. В длинный список вошли кибератаки, изменение климата, торговые войны, напряженность в отношениях между ведущими странами.

Выводы исследователей были сделаны в результате опроса около тысячи науки, бизнеса и власти, которые участвуют в организации Всемирного экономического форума.

"Скорее всего, глобальная экономика уже достигла своего пика, поэтому с прежними темпами она уже не растет", — отметили авторы исследования.

Президент ВЭФ Борге Бренде заявил, что если раньше торговля была двигателем прогресса, то теперь власти разных стран используют ее как инструмент стратегического противостояния.

"В ближайшие месяцы странам необходимо восстановить доверие друг к другу. Отсутствие желания сотрудничать — главный риск для перспектив глобальной экономики", — заявил Бренде.

Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января в Давосе.