Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Тбилиси: погибли три человека

В Тбилиси три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате мощного взрыва в жилом доме.

Предварительной причиной ЧП называют утечку бытового газа, передает ТАСС. В числе пострадавших — трое детей, их госпитализировали.

Место происшествия оцеплено: там работают спасатели, которые разбирают завалы.