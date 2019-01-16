Снег завалил несколько районов Саратовской области

Сильнейшие снегопад и метель в Саратовской области заблокировали движение в 9 районах региона. Дороги замело, видимость не превышает 5-7 метров, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное министерство транспорта.

В ведомстве просят автомобилистов не выезжать на трассы в Александрово-Гайском, Воскресенском, Дергачевском, Новоузенском, Питерском, Татищевском, Федеровском, Ершовском и Хвалынском районах. Там сейчас спецтехника расчищает заносы.

Непогода в Саратовской области царит уже третий день: аэропорт не работает, на дорогах многокилометровые заторы.