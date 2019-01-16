Кения: число жертв нападения на отель выросло до 21 человека
Число жертв при нападении на гостинично-офисный комплекс Dusit в столице Кении Найроби возросло до 21 человека.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало агентство Reuters, со ссылкой на власти страны.
При этом судьба 50 человек остается неизвестной, заявил кенийский Красный Крест, подчеркнув, что в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в России), 30 человек получили ранения, 180 была оказана психологическая помощь.
Нападение произошло днем 15 января. В комплексе Dusit около здания банка прогремело несколько взрывов, а затем группа террористов открыла беспорядочный огонь по людям. После этого смертник подорвал себя у входа в одно из зданий. Еще пять боевиков укрылось в спортивном зале одного из корпусов комплекса.
16 января президент Кении Ухуру Кениата сообщил о завершении операции в комплексе и ликвидации бандитов. Он сообщил, что в результате атаки погибли 14 человек (среди них гражданин США и британец), еще 700 были эвакуированы.
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