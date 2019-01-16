В Грузии объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа

До четырех человек возросло количество жертв взрыва газа в одном из домов Тбилиси. От травм в больнице умерла четырехлетняя девочка, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что от взрыва погибли трое, семь человек пострадали.

Правительство Грузии объявило 17 января днем траура, на всех государственных учреждениях завтра будут приспущены государственные флаги.