Непомнящий делит первое место с Лижэнем на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В голландском Вейк-ан-Зее завершились встречи пятого тура шахматного супертурнира. Сразу три российских гроссмейстера завершили свои партии вничью. Лидером соревнований остался Ян Непомнящий, который делит первое место с китайцем Дин Лижэнем. Оба шахматиста имеют в активе по 3,5 очка.

В рамках пятого тура Владимир Крамник встретился с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Владимир Федосеев сразился с представителем Индии Гуджрати Видита, а Ян Непомнящий – с голландцем Рихардом Раппортом. Во всех этих матчах победителя выявить не удалось. Россияне играли белыми фигурами.

А вот китаец Дин Лижэнь взял верх над американцем Самюэлем Шенклендом и сравнялся по очкам с лидером турнира Непомнящим. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее голландца Йордена ван Фореста. Он занимает третье место с 3 баллами.

Кроме того, вничью завершились поединки голландца Аниша Гири и индийца Вишванатана Ананда, а также азербайджанца Теймура Раджабова и поляка Яна-Кшиштофа Дуды.