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16 января 201923:43

В ЛНР заявили, что грузовик силовиков подорвался на мине у линии соприкосновения

Спринчак Валентин/ТАСС

Народная милиция ЛНР сообщила, что у линии соприкосновения на мине подорвался грузовик киевских силовиков. Представитель милиции Андрей Марочко рассказал, что это произошло из-за незнания водителем карт минных полей.

Украинские военнослужащие получили травмы разной степени тяжести. Всего пострадали 10 человек, уточняет РИА Новости.

Обстоятельства ЧП известны от источника в 72 отдельной механизированной бригаде ВС Украины. Там добавляют, что силовики, ехавшие на грузовике, употребляли алкоголь, так как праздновали годовщину формирования бригады. Марочко отметил, что командир бригады, желая скрыть происшествие, обвинил в подрыве Народную милицию ЛНР.

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