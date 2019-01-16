В ЛНР заявили, что грузовик силовиков подорвался на мине у линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР сообщила, что у линии соприкосновения на мине подорвался грузовик киевских силовиков. Представитель милиции Андрей Марочко рассказал, что это произошло из-за незнания водителем карт минных полей.

Украинские военнослужащие получили травмы разной степени тяжести. Всего пострадали 10 человек, уточняет РИА Новости.

Обстоятельства ЧП известны от источника в 72 отдельной механизированной бригаде ВС Украины. Там добавляют, что силовики, ехавшие на грузовике, употребляли алкоголь, так как праздновали годовщину формирования бригады. Марочко отметил, что командир бригады, желая скрыть происшествие, обвинил в подрыве Народную милицию ЛНР.