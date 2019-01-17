Американские сенаторы не смогли помешать снятию санкций с "Русала"

И все-таки санкции снимут: американским сенаторам не удалось прийти к единому мнению по поводу вывода из-под ограничений "Русала". Резолюция, которая предлагала заблокировать снятие санкций с компаний, связанных с Олегом Дерипаской, не набрала необходимое количество голосов.

Избавить "Русал" от ограничений предложили в Минфине США еще 20 декабря, напоминает телеканал "Россия 24". Ведомство объявило, что намерено в течение месяца снять санкции в отношении трех компаний, так как организации выполнили требования и более не находятся под контролем бизнесмена.