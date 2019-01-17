Лондон жертвует интересами Уилана, чтобы не допускать дипломатов РФ к Скрипалям

Великобритания сама ответственна за то, что процесс получения консульского доступа к арестованному по подозрению в шпионаже Полу Уилану замедлился. Как заявили в министерстве иностранных дел, в Лондоне не использовали двустороннюю консульскую конвенцию, которая действует между Россией и Великобританией более 50 лет. Именно это и замедлило процесс, передает телеканал "Россия 24".

В МИДе предположили, что Лондон намеренно не обратился к этому документу, чтобы юридически затруднить доступ российских консульских сотрудников к Сергею и Юлии Скрипалям. Им до сих пор не дают общаться с представителями Москвы.