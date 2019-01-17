ФК "Монако" с Головиным сыграл вничью с "Ниццей" в чемпионате Франции

Во Франции состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата страны между "Монако" и "Ниццей". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Российский полузащитник "красно-белых" Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут, однако результативными действиями не отметился.

Футболисты "Ниццы" вышли вперед над 30-й минуте первого тайма усилиями Алена Сан-Максимена. Хозяева поля отыгрались после перерыва. На 50-й минуте отличился Бенуа Бадиашиле. Больше зрители голов не увидели.

"Монегаски" провели десятую встречу на своем поле в нынешнем сезоне. Впервые в истории футболисты "Монако" не сумели добиться ни одной победы в первых десяти матчах чемпионата.

Команда Тьерри Анри занимает 19-е место в турнире, набрав 15 очков после 20 игр. "Ницца" располагается на шестой строчке с 30 баллами после 20 встреч.