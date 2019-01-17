"Возвращение" - фестиваль талантливых бессребреников

В Малом зале Московской консерватории с 8 по 14 января 2019 года прошел XXII Фестиваль камерной музыки "Возвращение".

Первое "Возвращение" любители музыки увидели в январе 1998 года. Талантливые молодые исполнители, обучающиеся за рубежом, возвращаются в Москву на новогодние и рождественские праздники. Выпускники Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных решили встречаться не только за праздничным столом, но и на сцене, в рамках фестиваля камерной музыки, который с тех пор ежегодно проходит в начале января.

Сегодня "Возвращение" — одно из самых ярких и ожидаемых событий столичного концертного сезона, собирающее полные залы. "Резиденты" фестиваля завоевали безусловное международное признание, это исполнители, выступающие на лучших сценах мира, лауреаты престижных премий, солисты ведущих западных и российских оркестров, педагоги и профессора отечественных, европейских и американских вузов.

Формат фестиваля "Возвращение" — четыре концерта, включающие шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские и мировые премьеры отечественных и зарубежных авторов. Темы программ XXII "Возвращения" были сформулированы так: "Дилетанты", "Ремейки" и "Неo".

В программе "Дилетанты" прозвучали сочинения знаменитостей, которые не были профессиональными композиторами, например – короля Ричарда I Львиное Сердце, Александра Грибоедова, Чарльза Спенсера Чаплина.

В программе "Ремейки" прозвучали обработки произведений знаменитых композиторов, сделанные другими знаменитыми композиторами – такие, например, как песни Франца Шуберта в переложении для фортепиано Ференца Листа или фортепианные транскрипции сочинений Баха для скрипки соло, сделанные Сергеем Рахманиновым.

Программу "Нео" составили сочинения композиторов — представителей новых направлений в истории музыки XX века.

А завершился традиционный фестиваль "Возвращение" традиционным же "Концертом по заявкам" с традиционным аншлагом. Но снова музыканты объявляют сбор средств. Фестивали "Возвращение" проходят при поддержке благотворителей. Сбор средств осуществляется на сайте Планета.ру. Собранные деньги идут на оплату проезда и проживания участников фестиваля, аренду нотных материалов и репетиционных помещений, подготовку и печать полиграфических материалов и прочие организационные расходы.