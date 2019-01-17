"Реал" уступил "Леганесу", но вышел в четвертьфинал Кубка Испании

"Леганес" на своем поле принял мадридский "Реал" в ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании. Хозяева поля добились победы над "королевском клубом" с минимальным счетом – 1:0. Однако по сумме двух матчей в четвертьфинал турнира вышли "сливочные".

Единственный мяч в составе победителей забил датский форвард Мартин Брайтвайт. Однако его не хватило для общей победы над "Реалом".

Напомним, что в первой встрече 1/8 финала в Мадриде "сливочные" разгромили "Леганес" со счетом 3:0.

В других ответных матчах Кубка Испании "Жирона" в гостях добилась ничьей с мадридским "Атлетико" со счетом 3:3, а "Севилья" дома уступила "Атлетику" из Бельбао – 0:1. По сумме двух встреч в четвертьфинал вышли "Жирона" и "Севилья".