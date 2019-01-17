Взрыв в Тбилиси: часть погибших и пострадавших - из одной семьи

Стало известно, что часть погибших и пострадавших от взрыва в Тбилиси – из одной семьи Пиралишвили, проживавшей на шестом этаже многоэтажки.

Взрыв прогремел в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси, напоминает РИА Новости. В результате погибли четыре человека, в том числе 8-летний мальчик. Травмы получили восемь человек, из них шестеро – дети. Из дома были эвакуированы жители, их размещением занимается мэрия Тбилиси.

Именно в квартире семьи Пиралишвили и произошел взрыв. Социальные сети шокировала фотография, где отец семейства держит на руках пострадавшую девочку и пытается нащупать ее пульс. Девочка жива, однако ее состояние оценивается как тяжелое. Ее брат скончался в больнице, ее сестра — в тяжелом состоянии. Мать детей погибла. Ее сестра, получившая ранения, госпитализирована.

Предполагается, что причина взрыва – утечка газа. Ведется расследование. Местные жители рассказали, что в течение дня слышали запах газа. Они вызвали специалистов компании "Казтрансгаз", однако те, осмотрев жилой корпус, ничего не обнаружили. В настоящее время полиция ведет допрос руководителей и сотрудников компании.

17 января объявлено в Грузии днем траура.