НХЛ приняла решение не проводить Кубок мира-2020

В Торонто состоялась встреча между представителями Национальной хоккейной лиги и Ассоциации игроков НХЛ, на которой стороны приняли совместное решение не проводить в 2020 году Кубок мира по хоккею. Об этом сообщил официальный сайт Лиги.

"НХЛ и Ассоциация игроков пришли к выводу, что провести Кубок мира осенью 2020 году не представляется возможным. В то же время стороны намерены продолжать диалог о следующем турнире, сроки которого устроят всех", – говорится в заявлении НХЛ.

Напомним, что последний Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году. Его победителем стала сборная Канады.