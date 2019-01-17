Захватившие россиян пираты потребовали выкуп

Пираты, захватившие в Африке россиян, вышли на связь и требуют выкуп. Об этом сообщил председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. Пленники живы и содержатся, по его словам, в более-менее приличных условиях. Сейчас идут переговоры, сумма выкупа не называется.

Пираты атаковали моряков в Гвинейском заливе в ночь на 2 января. На борту судна находилось 24 человека. Шесть из них были взяты в плен, напоминает телеканал "Россия 24".