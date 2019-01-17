Европейские политики готовы сдвинуть сроки Brexit

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия. Голоса в парламенте распределились практически поровну — с минимальным перевесом в пользу действующего премьера. Лейбористы потребовали отставки правительства после провального голосования по условиям выхода Британии из Евросоюза.

Это было сокрушительное поражение Терезы Мэй. Депутаты в подавляющем большинстве сказали "нет" сделке. Теперь британское правительство должно определиться с планами до 21 января и представить "план Б" по Brexit.

Европейские политики готовы сдвинуть сроки выхода Великобритании из ЕС. Об этом пишут агентство Bloomberg и газета The Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Таким образом в ЕС хотят минимизировать риск того, что Brexit состоится без сделки. Поэтому они готовы перенести его на вторую половину 2019 года или даже на 2020 год. По данным источников, Брюссель, скорее всего, удовлетворит любую просьбу властей Великобритании о продлении сроков Brexit, передает телеканал "Россия 24".