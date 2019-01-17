Власти США подозревают китайскую корпорацию Huawei в шпионаже

Американские власти подозревают китайскую корпорацию Huawei в уголовных преступлениях. По версии чиновников, компания похищала коммерческую информацию у своих партнеров из США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Предположительно, речь идет про оборудование, с помощью которого американская корпорация T-Mobile тестировала смартфоны. Эти сведения составляют коммерческую тайну, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее к Huawei было подано несколько гражданских исков. По одному из них суд в Сиэтле признал компанию виновной в незаконном присвоении технологий T-Mobile. Тогда все закончилось выплатой компенсации в размере 4 миллиона 800 тысяч долларов.

Газета отмечает, что последнее время китайские компании оказались под беспрецедентным давлением со стороны властей США на фоне торговых споров между Пекином и Вашингтоном. В частности, Белый Дом неоднократно заявлял, что Huawei и другая китайская корпорация – ZTE – сотрудничают с китайскими спецслужбами и устанавливают на свои смартфоны программы, следящие за пользователями.