Защитник "Филадельфии" Проворов набрал два очка в игре с "Бостоном"

В Филадельфии в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги местные "летчики" встречались с "Бостон Брюинз". Хозяева льда, уступая по ходу матча в две шайбы, сумели добиться волевой победы со счетом 4:3.

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский защитник "Флайерз" Иван Проворов. Первой же звездой встречи стал американский форвард "Филадельфии" Шон Кутюрье, сделавший хет-трик. Еще одна шайба оказалась на счету шведского нападающего Оскара Линдблома.

У проигравших дубль оформил словак Петер Чехларик. Также за "Бостон" отличился чех Давид Пастрняк.