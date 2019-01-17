Мэйвезер поздравил "Ювентус" с победой в Суперкубке Италии
Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший посетил раздевалку туринского "Ювентуса" после матча за Суперкубок Италии, в котором футболисты "Старой синьоры" обыграли "Милан". Непобежденный чемпион лично поздравил "Юве" с победой.
"Ювентус" победил "россонери" со счетом 1:0 благодаря голу на 61 минуте в исполнении португальского нападающего Криштиану Роналду. После финального свистка Мэйвезер спустился в раздевалку к игрокам "Юве" и поздравил их с завоеванным титулом.
В ходе своего визита он сфотографировался с самим трофеем, а также с футболистами "бьянконери", в числе которых Роналду, Джорджо Кьеллини, Пауло Дибала, Блезом Матюиди и другими.
Напомним, что для "Ювентуса" этот Суперкубок Италии стал восьмым в истории. Это рекорд турнира.
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