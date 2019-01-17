Australian Open. Теннисистка Вихлянцева не смогла выйти в третий круг

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии встречалась с представительницей Швейцарии Тимеей Бачински. Россиянка не сумела пройти в следующий раунд турнира, уступив сопернице в двух партиях со счетом 2:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут с перерывом, который объявили из-за начавшегося дождя. Бачински в третьем круге сыграет с победителем пары Йоханна Конта (Великобритания) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Как уже сообщали Вести.Ru, несколькими часами ранее не сумели пройти в третий раунд еще две представительницы России – Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.