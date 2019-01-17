Депортированные из Таиланда Лесли и Рыбка летят в Москву

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) депортированы из Таиланда и летят в Москву регулярным авиарейсом. В самолете также находятся пять других фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в Паттайе.

Как сообщает РИА Новости, депортируемые прибыли в аэропорт в сопровождении сотрудников иммиграционной полиции Таиланда​​​. Полицейские сразу провели их на паспортный контроль, минуя стойки регистрации авиакомпаний, так как их зарегистрировали на рейс заранее.

Лесли и Рыбка отказались общаться с прессой. Журналисты успели сделать только несколько снимков. В сопровождении полицейских депортируемые прошли паспортный контроль и проследовали в зону вылета. Самолет вылетел по расписанию.

Ранее Вашукевич, Кириллов и другие фигуранты дела были приговорены к условным срокам заключения и фактическому заключению равному уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственном изоляторе.