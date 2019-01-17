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17 января 201909:10

Кубок Азии. Сборная Киргизии выиграла матч престижа у Филиппин

EPA

На продолжающемся в Объединенных Арабских Эмиратах продолжается розыгрыш футбольного Кубка Азии. Накануне прошли заключительные матч в двух группах – под литерами "С" и "D". Сборная Киргизии выиграла у Филиппин и вполне может пробиться в плей-офф.

Матч группового этапа в группе "С" завершился со счетом 3:1 в пользу наших географических соседей. Все три гола у Киргизии забил имеющий двойное гражданство Виталий Люкс (у него есть еще и немецкий паспорт). Победа дала его команде шанс на плей-офф.

В этой группе сборные Южной Кореи и Китая выиграли по две встречи, а в очной игре сильнее были корейцы – 2:0. Таким образом в Южной Кореи 0 очков, у Китая – 6, у Киргизии – 3 и разница голов 4:4, а у Филиппин – 0.

В 1/8 финала выходят по два победителя шести групп и четыре лучшие сборные, занявшие 3-и места. Пока Киргизия опережает по разнице голов Вьетнам (группа "D", 3 очка, мячи 4:5) и Палестину (группа "В", 2 очка, мячи – 0:3). В группе "D" прошли два матча: Иран – Ирак – 0:0, Вьетнам – Йемен – 2:0.

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