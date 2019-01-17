В Москве избили курдского журналиста

Сотрудники МВД ведут доследственную проверку по факту избиения журналиста телеканала Kurdistan-24 Хошави Мухаммеда на юго-западе Москвы, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пояснили, что журналист получил телесные повреждения в ходе конфликта в районе студенческого городка Российского университета дружбы народов.

Из Боткинской больницы, в которую он был госпитализирован в тяжелом состоянии, поступила телефонограмма в полицию. Личности участников драки установлены.

Телеканал Kurdistan-24 ведет вещание из Иракского Курдистана (автономии на севере Ирака).