Новости Политика

Все видео этой рубрики
17 января 201909:41 Александр Балицкий

Визит в Белград: Путин в Сербии - самый популярный иностранный политик

Торгово-экономические отношения России и Сербии, участие Белграда в "Турецком потоке", а также вопрос Косова — вот основные темы переговоров лидеров двух стран. Встреча состоится в столице республики. Владимир Путин прибудет в Белград с официальным визитом. Президент России — самый популярный иностранный политик у сербов.

Самый большой на Балканах и один из крупнейших в мире православных храмов. Собор Святого Саввы в Белграде виден, кажется, с любой точки сербской столицы. И это еще один символ дружбы Сербии и России. Ведь масштабные работы по созданию внутреннего убранства и оформлению главной сербской святыни стали возможны благодаря именно российской помощи.

Его начали строить больше века назад, но только сейчас названный в честь самого почитаемого в Сербии святого храм обретает убранство, какого нет больше нигде.

"Это самый большой в мире мозаичный купол. Это уникальная работа, которую последние 15 лет создавали русские ученые и художники", — говорит настоятель храма Святого Саввы отец Стефан (Шарич).

Гигантское мозаичное панно "Вознесение Христово", где тонны ярких осколков создают под сводом священные образы.

"За всю историю христианского искусства никогда не создавалось композиции Вознесения такого размера. И даже для нас, опытных художников, а я работал в Храме Христа Спасителя и 18 храмов написал, это было тревожно, как сделать этот проект, что бы все получилось?" – рассказывает народный художник РФ настоятель храма Святого Саввы отец Стефан (Шарич).

Работы планируют завершить непременно в этом году, когда Сербская православная церковь отмечает свое восьмисотлетие. А то, что уже сделано, покажут Владимиру Путину. Ведь это объединяет наши страны.


Близость культурная и политическая. От этого визита в Сербии ждут старта новых совместных проектов, помешать которым не может даже давление Евросоюза. Путин это ценит и в интервью сербской прессе в преддверии визита обо всем рассказал подробно.

"Мы с уважением относимся к избранному сербским руководством курсу на вступление в ЕС. В отличие от западных партнеров, не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором — либо вы с Россией, либо с Евросоюзом. Евроинтеграционные устремления Сербии, как и участие России в Евразийском экономическом союзе, не служат препятствием для наращивания нашего разнопланового сотрудничества", — отметил Путин.

Ожидается, что лидеры подпишут солидный пакет соглашений. О создании центра ядерной науки и инноваций и о торговле (товарооборот в прошлом году почти дотянул до двух миллиардов долларов). Говорить будут и о газе. Белград заинтересован в продолжении "Турецкого потока", и накануне переговоров Вучич это снова подчеркнул, заверив, что Сербия — партнер надежный. А заодно рассказал журналистам неизвестные детали их прошлой с Путиным встречи, когда российский президент сел за рояль.

Как по нотам переговоры пройдут и сегодня. И никакое давление извне изменить это не в силах.

Сейчас

10:30

ГПУ проводит обыск у адвоката Вышинского

09:00

В Москве избили курдского журналиста

08:47

Депортированные из Таиланда Лесли и Рыбка летят в Москву

04:36

Первый в мире росток "лунного хлопка" погиб

23:43

Грузовик силовиков подорвался на мине в ЛНР

22:18

Британский парламент не смог вынести вотум недоверия правительству Мэй

18:46

Электричка сбила мужчину на северо-востоке Москвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Визит в Белград: Путин в Сербии - самый популярный иностранный политик

Визит в Белград: Путин в Сербии - самый популярный иностранный политик

1 час назад
Живем на чемоданах: решение о расселении дома в Магнитогорске встретили с радостью

Живем на чемоданах: решение о расселении дома в Магнитогорске встретили с радостью

51 минута назад
Депортированные из Таиланда Лесли и Рыбка летят в Москву

Депортированные из Таиланда Лесли и Рыбка летят в Москву

1 час назад
Европейские политики готовы сдвинуть сроки Brexit

Европейские политики готовы сдвинуть сроки Brexit

4 часа назад
"Вы с ума сошли?!": ударившую пятиклассницу учительницу отстранили от работы

"Вы с ума сошли?!": ударившую пятиклассницу учительницу отстранили от работы

1 час назад
Мэр Саратова нарвался на грубого водителя маршрутки

Мэр Саратова нарвался на грубого водителя маршрутки

40 минут назад
В омском цирке ягуар напал на дрессировщика

В омском цирке ягуар напал на дрессировщика

2 часа назад
Ксения Собчак посетила Киев

Ксения Собчак посетила Киев

5 часов назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
Взрыв в Тбилиси: часть погибших и пострадавших - из одной семьи

Взрыв в Тбилиси: часть погибших и пострадавших - из одной семьи

7 часов назад
В Москве избили курдского журналиста

В Москве избили курдского журналиста

1 час назад
Первый в мире росток "лунного хлопка" погиб

Первый в мире росток "лунного хлопка" погиб

6 часов назад
Лондон жертвует интересами Уилана, чтобы не допускать дипломатов РФ к Скрипалям

Лондон жертвует интересами Уилана, чтобы не допускать дипломатов РФ к Скрипалям

9 часов назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06
Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

14.01.2019 09:19
Соседство на 4 миллиарда долларов: Покемоны и Гарри Поттер для смартфонов

Соседство на 4 миллиарда долларов: Покемоны и Гарри Поттер для смартфонов

17.01.2019 10:48
Вести.net: Harman показала цифровое будущее автомобилей

Вести.net: Harman показала цифровое будущее автомобилей

13 минут назад
Посмотрите, как 126 автомобилей дымят покрышками на рекорд Гиннесса!

Посмотрите, как 126 автомобилей дымят покрышками на рекорд Гиннесса!

54 минуты назад
В Венгрии задержали главного футбольного хакера Руи Пинту

В Венгрии задержали главного футбольного хакера Руи Пинту

2 часа назад
17 января Госдума примет решение об отказе направления делегации в ПАСЕ

17 января Госдума примет решение об отказе направления делегации в ПАСЕ

2 часа назад
Из-за циклона на Дальнем Востоке закрыты дороги, отменены занятия в школах

Из-за циклона на Дальнем Востоке закрыты дороги, отменены занятия в школах

3 часа назад
На место схода оползня на Бурее направлены беспилотник "Орлан" и снегоходы "Буран"

На место схода оползня на Бурее направлены беспилотник "Орлан" и снегоходы "Буран"

3 часа назад
Минфин США опять продлил срок завершения сделок с En+ и "Русалом"

Минфин США опять продлил срок завершения сделок с En+ и "Русалом"

3 часа назад
Власти США подозревают китайскую корпорацию Huawei в шпионаже

Власти США подозревают китайскую корпорацию Huawei в шпионаже

3 часа назад
Нынешнее извержение Шивелуча может оказаться очень мощным

Нынешнее извержение Шивелуча может оказаться очень мощным

3 часа назад
Конгрессмены намерены допросить переводчиков, работавших на встречах Путина и Трампа

Конгрессмены намерены допросить переводчиков, работавших на встречах Путина и Трампа

3 часа назад
Потапова и Гаспарян зачехлили ракетки на Australian Open

Потапова и Гаспарян зачехлили ракетки на Australian Open

4 часа назад
Захватившие россиян пираты потребовали выкуп

Захватившие россиян пираты потребовали выкуп

4 часа назад
США хотят разместить в космосе системы ПРО

США хотят разместить в космосе системы ПРО

5 часов назад
"Возвращение" - фестиваль талантливых бессребреников

"Возвращение" - фестиваль талантливых бессребреников

7 часов назад
Мэй предложила парламенту забыть о разногласиях и сосредоточиться на Brexit

Мэй предложила парламенту забыть о разногласиях и сосредоточиться на Brexit

8 часов назад
Ломанов завершил карьеру в сборной России по хоккею с мячом

Ломанов завершил карьеру в сборной России по хоккею с мячом

8 часов назад
Взрыв в Манбидже может спровоцировать настоящую битву в правительстве США

Взрыв в Манбидже может спровоцировать настоящую битву в правительстве США

8 часов назад
Спецпосланник ООН встретится с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам

Спецпосланник ООН встретится с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам

9 часов назад
PwC выбирает деловую книгу года в России

PwC выбирает деловую книгу года в России

10 часов назад
Алексис Ципрас сохранил свой пост премьера Греции

Алексис Ципрас сохранил свой пост премьера Греции

10 часов назад
В ЛНР заявили, что грузовик силовиков подорвался на мине у линии соприкосновения

В ЛНР заявили, что грузовик силовиков подорвался на мине у линии соприкосновения

11 часов назад
Ирландские дипломаты посетили Уилана и передали ему посылку от британского посольства

Ирландские дипломаты посетили Уилана и передали ему посылку от британского посольства

11 часов назад
Роналду принес победу "Ювентусу" над "Миланом" в Суперкубке Италии

Роналду принес победу "Ювентусу" над "Миланом" в Суперкубке Италии

12 часов назад
Скандал в кузнецкой больнице: дополнительные кровати купят, а чиновники получили выговор

Скандал в кузнецкой больнице: дополнительные кровати купят, а чиновники получили выговор

12 часов назад
СКР пришел к выводу, что взрыв в Шахтах произошел от утечки газа

СКР пришел к выводу, что взрыв в Шахтах произошел от утечки газа

13 часов назад
Никакой "Лирики": у известного препарата обнаружились новые свойства

Никакой "Лирики": у известного препарата обнаружились новые свойства

13 часов назад
Рынки страны заполонили пиратские копии блокбастера "Т-34"

Рынки страны заполонили пиратские копии блокбастера "Т-34"

13 часов назад
На реке в штате Мэн засняли Луну

На реке в штате Мэн засняли Луну

13 часов назад
Джеффу Монсону поставили протез тазобедренного сустава в клинике Миасса

Джеффу Монсону поставили протез тазобедренного сустава в клинике Миасса

13 часов назад
СМИ сообщили о задержании производителя "Пяти озер" и "Хаски"

СМИ сообщили о задержании производителя "Пяти озер" и "Хаски"

15 часов назад
Китайский производитель выпустит смартфон с 10-кратным зумом

Китайский производитель выпустит смартфон с 10-кратным зумом

16 часов назад