Визит в Белград: Путин в Сербии - самый популярный иностранный политик

Торгово-экономические отношения России и Сербии, участие Белграда в "Турецком потоке", а также вопрос Косова — вот основные темы переговоров лидеров двух стран. Встреча состоится в столице республики. Владимир Путин прибудет в Белград с официальным визитом. Президент России — самый популярный иностранный политик у сербов.

Самый большой на Балканах и один из крупнейших в мире православных храмов. Собор Святого Саввы в Белграде виден, кажется, с любой точки сербской столицы. И это еще один символ дружбы Сербии и России. Ведь масштабные работы по созданию внутреннего убранства и оформлению главной сербской святыни стали возможны благодаря именно российской помощи.

Его начали строить больше века назад, но только сейчас названный в честь самого почитаемого в Сербии святого храм обретает убранство, какого нет больше нигде.

"Это самый большой в мире мозаичный купол. Это уникальная работа, которую последние 15 лет создавали русские ученые и художники", — говорит настоятель храма Святого Саввы отец Стефан (Шарич).

Гигантское мозаичное панно "Вознесение Христово", где тонны ярких осколков создают под сводом священные образы.

"За всю историю христианского искусства никогда не создавалось композиции Вознесения такого размера. И даже для нас, опытных художников, а я работал в Храме Христа Спасителя и 18 храмов написал, это было тревожно, как сделать этот проект, что бы все получилось?" – рассказывает народный художник РФ настоятель храма Святого Саввы отец Стефан (Шарич).

Работы планируют завершить непременно в этом году, когда Сербская православная церковь отмечает свое восьмисотлетие. А то, что уже сделано, покажут Владимиру Путину. Ведь это объединяет наши страны.



Близость культурная и политическая. От этого визита в Сербии ждут старта новых совместных проектов, помешать которым не может даже давление Евросоюза. Путин это ценит и в интервью сербской прессе в преддверии визита обо всем рассказал подробно.

"Мы с уважением относимся к избранному сербским руководством курсу на вступление в ЕС. В отличие от западных партнеров, не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором — либо вы с Россией, либо с Евросоюзом. Евроинтеграционные устремления Сербии, как и участие России в Евразийском экономическом союзе, не служат препятствием для наращивания нашего разнопланового сотрудничества", — отметил Путин.

Ожидается, что лидеры подпишут солидный пакет соглашений. О создании центра ядерной науки и инноваций и о торговле (товарооборот в прошлом году почти дотянул до двух миллиардов долларов). Говорить будут и о газе. Белград заинтересован в продолжении "Турецкого потока", и накануне переговоров Вучич это снова подчеркнул, заверив, что Сербия — партнер надежный. А заодно рассказал журналистам неизвестные детали их прошлой с Путиным встречи, когда российский президент сел за рояль.

Как по нотам переговоры пройдут и сегодня. И никакое давление извне изменить это не в силах.