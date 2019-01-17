Живем на чемоданах: решение о расселении дома в Магнитогорске встретили с радостью

Магнитогорский металлургический комбинат готов помочь с расселением дома, поврежденного взрывом газа. На предприятии намерены выделить на это средства. Расселить дом накануне поручил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Расходы предварительно оцениваются в 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Лариса Михайловна в первые дни после трагедии вообще не могла зайти в дом. Говорит, до сих пор боится за свою жизнь. Постоянно меряет давление, которое в эти дни просто зашкаливает, четыре раза приходилось вызывать скорую. С ужасом думала, как будет жить здесь дальше, пока не услышала новость о расселении.

"Да я счастлива была, когда это услышала! Очень страшно, я каждый день плачу, не могу до сих пор в себя прийти, балкон вниз уходит, трещины в доме", — говорит Лариса Соколова.

Не раздумывая готова переехать и семья Красильниковых. Считают, что после трагедии их квартиры могут упасть в цене и их сложно будет продать.

"Мы обрадовались, потому что страшновато здесь жить, еще не известно, что будет весной, когда растает земля — поведет или не поведет фундамент", — объясняет Алла Красильникова.

"Лучше перестраховаться. И потом здесь гнетущая обстановка — выходишь из дома и заново все переживаешь, вспоминаешь", — добавляет Игорь Красильников.



Мама троих детей Ахабат Бергагина тоже не скрывает радости. Говорит, что с нового года живут на чемоданах. Все вещи и документы в коридоре на всякий случай.

"Демонтаж подъезда начался – страшно, трясет. Детей не оставить одних, даже элементарно за булкой хлеба сбегать невозможно", — жалуется Ахабат Бергагина.

После того, как эксперты сообщили, что дом безопасен для проживания, в Интернете появилась петиция, направленная президенту России, люди просили расселить дом. Накануне стало известно, что обращение было услышано.