НХЛ. "Эдмонтон" в овертайме дожал "Ванкувер"

Игровая программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершилась матчем в Ванкувере, где местные "Кэнакс" уступили гостям из "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "нефтянщиков".

Соперники за основное время матча обменялись двумя голами, авторами которых стали Джуджхар Хайра и Коннор Макдэвид в составе "Ойлерз", а также Брэндон Саттер с Маркусом Гранлундом – "Кэнакс". В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты гостей – единственную и решающую шайбу забросил Алекс Чиассон.

Победа позволила "Эдмонтону" набрать 47 очков и сравняться по этому показателю с "Ванкувером". Вт турнирной таблице Западной конференции "Ойлерз" занимают девятую строчку, а "Кэнакс" располагаются на 11 позиции.

В еще двух встречах дня "Аризона Койотс" в родных стенах крупно обыграл "Сан-Хосе Шаркс" (6:3), а "Калгари Флэймз" оказался гостеприимнее и проиграл гостям из "Баффало Сэйбрз" (3:4).